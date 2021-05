"The Vampires Diaries": Kommt Caroline Forbes zurück?

"The Vampires Diaries": Candice King möchte gerne wieder Caroline Forbes spielen

Angefangen als naive und nervige High School Schülerin hat sich Caroline Forbes (gespielt von Candice King) in "The Vampire Diaries" zu einem starken und selbstbewussten Vamp-Girl gewandelt. Es gibt einige Beispiele, bei dem der Vampirismus nach hinten gegangen ist, aber bei Caroline hat man eine positive Wandlung gesehen. (Einmal abgesehen von ein paar Ausrutscher zu Beginn ihrer Vampir-Zeit). "The Vampire Diaries" gehört nach zu vor zu den beliebtesten Vampire- und Werwolf Serien der vergangenen Jahre. Als die Show dann im Jahr 2017 zu Ende ging, waren die Fans und die gesamte Crew sehr traurig. Aber alles Schöne geht irgendwann einmal zu Ende … oder doch nicht? Candice King schaffte es mit dem Charakter Caroline Forbes fast in jede Folge von "The Vampire Diaries" und war auch öfters bei "The Originals" und auch in dem Spin-Off "Legacies" zu sehen. Doch kann sich die Schauspielerin vorstellen, wieder in ihre Kultrolle zu schlüpfen? Candice hat dazu eine ganz klare Antwort: JA! 🥰

"The Vampire Diaries" Caroline Forbes: Heldin oder Bösewicht?

Bekommt Caroline Forbes ihre eigene Serie?

In einem Insta-Live-Video sprach Schauspielerin Candice King über ihre "The Vampire Diaries" Zeit und über ihre Rolle der Caroline Forbes. Sie schaffte es nicht nur eine krasse Wandlung an den Tag zu legen, sie schaffte auch den Sprung von einem Nebencharakter zu einem der Hauptcharaktere der Serie! Ihre Rolle liebt sie heute noch wie verrückt. „Ja… ich sage immer nur ja zu dieser Rolle!“, so Candice King. „COVID hat die Art und Weise, wie die Dinge gedreht werden, geändert, sodass eine Einladung möglicherweise verzögert wurde …“, ergänze die 33-Jährige. Uuuuuuhhh, heißt das, Candice King kommt eventuell als Caroline Forbes zurück? Und wenn ja, in welchem Umfang? In ein paar Folgen in "Legacies", einem weiteren "The Vampire Diaires" Spin-Off oder besteht die Chance auf eine eigene Serie? Wir sind gespannt, was das Power-Vamp-Gir Caroline uns noch zeigen wird! 💪🏻 🧛‍♀️