"The Vampire Diaries": Stefan Salvatore

Obwohl Stefan Salvatore (Paul Wesley) seine Verwandlung zum Vampir bereits im Jahr 1864 hatte und somit seeehr lange ein übernatürliches Wesen ist, so gehört er zu denen, die am meisten innerlich struggeln. Stefan kämpft immer wieder mit seinem scheinbar oft unstillbaren Durst auf frisches menschlichen Blut. Immer wieder lässt er sich mitreißen, kämpft sich dann aber wieder zurück und stellt sich seiner Sucht. Er ist also zum einen sehr willensstark (zumindest versucht er immer sein Bestes) und auch körperlich hat er starke Fähigkeiten. 🧛‍♀️