"The Vampire Diaries": Bonnie Bennett

Last but not least befindet sich ganz oben auf dem "The Vampire Diaries" Treppchen die talentierte Hexe Bonnie Bennett (Katerina Graham). Zu Beginn der Serie ist sie nur eine normale Schülerin, die ihre Oma für ihre angeblichen Fähigkeiten belächelt. Im Lauf der Drama-Teen-Serie wandelt sie sich jedoch am meisten. Sie steckt einen Tiefschlag nach dem anderen ein, kämpft mit unendlicher Kraft gegen ihre Gegner und gibt sich und ihre Freunde niemals auf! Sie ist ein Geist, ein Anker auf der anderen Seite, eine der allermächtigsten Hexen der Welt. Unsere klare Gewinnerin, und somit der stärkste Charakter bei "The Vampire Diaries", ist: Bonnie Bennett! 🥰