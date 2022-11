"The Vampire Diaries": Klaus Mikaelson

Klaus Mikaelson ist einer der allermächstigen Charaktere bei "The Vampire Diaries", aber selbst für ihn reicht es nur für Platz 2. Anders als die anderen, ist Klaus ein Urhybrid und ein auch ein Urvampir. Er entstammt also einer der imposantesten Familien in der Serie. Stirbt ein Urvampir, dann stirbt auch seine komplette Blutlinie, also jeder Vampir, der von ihm verwandelt wurde. Dies macht Klaus mehr als mächtig. Abgesehen davon ist er auch charakterlich sehr willensstark, leidenschaftlich und zielstrebig.