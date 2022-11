"The Vampire Diaries": Caroline Forbes

Eine noch krasse Entwicklung legt Caroline Forbes (Candice King) in "The Vampire Diaries" zurück. Caroline war von Anfang an der unsicherste, neurotischte und naivste Charakter von allen. Ihre Art hat viele "TVD"-Fans genervt und auch Caroline selbst hat gemerkt, wie sie ihre blauäugige Art immer wieder zurückwirft. Doch als die Veränderung zum Vamp kam, kam auch ihre Zeit. Sie lebte sich schnell als Vampir ein und hat unglaubliche Fähigkeiten entwickelt. 💪🏻