"The Vampire Diaries": Damon Salvatore

Ein noch stärkeres und ganz anderes Kaliber ist Stefans (böser) Bruder Damon Salvatore (gespielt von Ian Somerhalder). Er ist wurde im gleichen Jahr wie Stefan zum Vampir verwandelt, (also sie haben quasi das gleiche Vampiralter), als Mensch war er jedoch ein paar Jahre älter, als sein Bruder. Da Damon die meiste Zeit der Serie und lange Zeit in seiner Vergangenheit ein böser Vamp war, ist er den Großteil der Serie über Leichen gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Durch das Trinken von menschlichem Blut, war er lange Zeit viel viel stärker als sein Bruder und andere Vampire. In einem Kampf hat man es nicht also nicht leicht mit ihm. 😮