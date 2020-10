Paul Wesley und Matthew Davis zofften sich auf Twitter

Die Vizepräsidenten-Debatte am Mittwoch (7. Oktober) brachte die Stars mächtig in Aufruhr! Denn nicht nur Mike Pence und Kamala Harris schienen sich uneinig zu sein, sondern auch die „Vampire Diaries”-Stars Paul Wesley und Matthew Davis. Sie gerieten in einen heftigen Twitter-Streit, als Davis seine Unterstützung für den amtierenden Vizepräsidenten Pence öffentlich machte und twitterte: „Es wäre schön, wenn der Moderator aufhören würde, Pence ständig zu unterbrechen.”

Die „Vampire Diaries”-Stars liefern sich politischen Kampf

Wesley ließ die Aussage seines damaligen Schauspielkollegen nicht unkommentiert und schrieb ebenfalls auf Twitter: „Es wäre auch schön, wenn Pence die Frage beantworten würde, die ihm ursprünglich gestellt wurde, anstatt abzulenken.” Dann wurde die Stimmung immer angespannter! Davis stellte unter anderem Wesleys Unterstützung für die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in Frage. Sein Tweet lautete: „Paul wählt gerne für Kriminelle und Verlierer, genau wie 2016.” Autsch! Paul Wesley konterte mit einem Seitenhieb: „Du liegst falsch! Ich habe 2016 nicht für Trump gestimmt.”

Matthew Davis löschte alle Tweets

Nachdem sich beide Parteien abgekühlt hatten, löschte Schauspielstar Davis fast alle Tweets, die er an Wesley schrieb. Paul hingegen entschied sich dazu, die unterhaltsame „Vampire Diaries”-Debatte öffentlich zu lassen.

