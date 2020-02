Auch nach "Vampire Diaries" sind die Stars eng befreundet

Jahrelang gingen immer wieder Streit-Gerüchte um, dass die beiden "Vampire Diaries"-Hauptdarsteller Nina Dobrev (Elena) und Paul Wesley (Stefan Salvatore) zwar auf dem Bildschirm ein tolles Liebespaar und Freunde spielten, sich im echten Leben aber nicht leiden konnten. Doch die Schauspielerin stellte bereits klar, dass sie sich zu Anfang nicht immer verstanden hatten, mittlerweile aber sehr close seien. Zwischen den männlichen "Vampire Diaries"-Stars Paul Wesley und Ian Somerhalder (Damon Salvatore) herrscht hingegen die reinste Bromance. Und die bringen sie jetzt aufs nächste Level.

Die "Vampire Diaries"-Kollegen werden jetzt Business-Partner

Ian Somerhalder, der nach seinem Erfolg mit "Vampire Diaries" nun in einer neuen Netflix-Serie zu sehen ist ("V-Wars"), besuchte Sängerin Kelly Clarkson in ihrer Talk Show und ließ dort die mega Bombe platzen: Er und Kumpel Paul Wesley haben eine Firma gegründet: "Die Salvatore Jungs, die Salvatore Brüder haben Bourbon. Das wird mega viel Spaß machen." Wie cool! Wer die Serie kennt, weiß dass sich die Jungs auch in ihren Rollen als heiße Vampir-Brüder sehr oft einen Bourbon-Whiskey gegönnt haben. Na dann, Prost!🥃

