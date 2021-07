Nina Dobrev und Ian Somerhalder wurden dank „The Vampire Diaries“ zu absoluten Mega-Stars! Bis heute ist die Serie bei Fans beliebt und blieb in bester Erinnerung – kaum zu glauben also, dass sie vor ganzen 12 Jahren startete! 😨 Ebenfalls bis heute haben viele Fans die Trennung des Traumpaares, das nicht nur vor der Kamera liebevolle Blicke austausche, kaum verkraftet. Immer wieder stellt sich die Frage: Wie konnte es zu der Trennung kommen? Die beiden schienen wie füreinander geschaffen zu sein! Nun gibt es ein neues Detail, dass das Rätsel vollends aufklären könnte.

10 Stars, die in der Schule gemobbt wurden

Der wahre Grund für ihre Trennung

Über die Trennung von Somerhalder und Dobrev gibt es viele Meinungen. Erst kürzlich äußerte sich eine Kollegin vom „The Vampire Diaries“-Set darüber und warf neues Licht auf die Situation. Manche behaupten sogar, die Trennung der beiden sei schuld am Serien-Aus! Doch soweit würden wir nicht gehen, immerhin existierte die Serie noch nach dem Austritt von Dobrev und war erfolgreich wie eh und je! Ein*e Insider*in gab nun einen Hinweis auf den wahren Trennungsgrund – und wir müssen sagen: Er ist absolut nachvollziehbar, wenn auch traurig! Demnach hätten die beiden aufgrund ihres vergleichsweisen hohen Altersunterschiedes und den dadurch entstehenden unterschiedlichen Lebensplänen den Schlussstrich gezogen. Immerhin sind die beiden 10 Jahre voneinander getrennt: Dobrev war damals 24 und Somerhalder 34! Die Quelle gibt an, dass Dobrev andere Erfahrungen sammeln wollte. Somerhalder wäre stattdessen bereit gewesen, Dobrev zu heiraten, heißt es von Nicki Swift! 🥺 Offenbar war das der jungen Schauspielerin too much und so entschlossen sie sich, getrennte Wege zu gehen.

Beide sind glücklich vergeben

Immerhin scheint es nicht so, als würde eine Person der anderen nachtrauern. Somerhalder lernte Nikki Reed kennen und lieben und die beiden haben inzwischen zwei Kinder miteinander. Und auch Dobrev ist vergeben und offenbar sehr glücklich: Sie ist mit Shaun White zusammen und Gerüchte behaupten sogar, dass die beiden so gut wie verheiratet sind! Es scheint also inzwischen so, als wäre Dobrev bereit für diesen Schritt. Natürlich ist es für die Fans der Serie ein bisschen schade, dass das im echten Leben nicht möglich gewesen ist. Doch wir freuen uns für beide Schauspieler*innen und glauben, dass die Entscheidungen genau die richtigen gewesen waren! Und die Tatsache, dass beide noch immer miteinander befreundet sind und nur gute Worte für die jeweils andere Person übrighaben, zeigt doch, dass es keine blöden Gefühle zwischen ihnen gibt!