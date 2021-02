Fans freuen sich über "Vampire Diaries"-Reunion

Es sind schöne Zeiten für Fans von "The Vampire Diaries", denn die Lieblinge aus der Serie scheinen sich auch privat alle blendend zu verstehen. Ian Somerhalder und Paul Wesley arbeiten nach "Vampire Diaries" wieder an einem gemeinsamen Business – sie produzieren und verkaufen Bourbon-Whiskey, um genau zu sein. Toll, dass sich die Co-Stars so gut verstehen, dass sie gleich eine gemeinsame Firma gründen! Bei Nina Dobrev und Paul Wesley haben Fans lange einen Streit vermutet, doch die "Vampire Diaries"-Stars haben Klartext gesprochen und auch die neusten Bilder beweisen, wie es wirklich, um ihre Freundschaft steht …

Nina Dobrev und Paul Wesley zusammen im Urlaub!

Nina Dobrev und Paul Wesley haben Elena und Stefan in "The Vampire Diaries" gespielt. Eine Zeit, die natürlich eng zusammenschweißt! Jetzt überraschten die Serien-Stars ihre Fans mit einer kleinen Reunion. Nina und Paul sind nämlich zusammen mit ihren Partnern, Shaun White und Ines de Ramon, im Winterurlaub! Am Wochenende waren sie in einem Hotel im US-Bundesstaat Wyoming zum Snowboarden. "Vampire Diaries"-Fans feiern diese Reunion in den Kommentaren natürlich extrem. Schön zu sehen, dass sich die Stars bis heute so gut verstehen.

