Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Als er plante abzuhauen, dachte er keine Sekunde an sie

In einem der traurigsten Momente bei "The Vampire Diaries" erzählte Stefan Caroline, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, dass er an einen neuen Ort ziehen wird und dort ein neues Leben beginnen möchte. Es ist klar, dass er bei dieser Entscheidung überhaupt nicht an Caroline gedacht hat. Caroline bricht in Tränen aus, als sie merkt, wie wenig sie ihrem "besten Freund" bedeutet. Die Tatsache, dass sie heimlich in ihn verliebt war, machte die Angelegenheit noch viel schmerzlicher für sie. 😭