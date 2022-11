Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Sie hatten das erste Mal was miteinander, als ihre Emotionen ausgeschaltet waren

Alles an Stefans und Carolines Beziehung war ein Durcheinander. Gut, ein Durcheinander bei Beziehungen ist bei "The Vampire Diaries" fast schon an der Tagesordnung. 😹 Aber bei den beiden scheint es nochmals auf einer ganz anderen Ebene zu sein. Obwohl er seine Meinung änderte, konnte Caroline erkennen, dass Stefan vorhatte, sie abzulehnen. Sie schaltete ihre Menschlichkeit nach der Beerdigung ihrer Mutter ab und zwang Stefan später, seine ebenso abzuschalten. Sie stritten sich gegenseitig an und hatten Hasssex, während ihre Emotionen ausgeschaltet waren. Was keine liebevolle Art ist, seine Beziehung zu beginnen.