Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Caroline sollte eigentlich mit Klaus zusammenkommen

Und nun zu dem wohl größten und wichtigsten Punkt in der gesamten "The Vampire Diaries"-Galerie! Caroline und Stefan passen einfach nicht zusammen, weil sie nicht füreinander gemacht waren. Caroline und Klaus waren und sind das Traumpaar schlechthin! Sie waren auch wirklich von den Serienmacher*innen als Paar vorhergesehen. Da Joseph Morgan, welcher Klaus verkörperte, jedoch eine Hauptrolle in "The Originals" bekam, konnte er nicht mehr ein Teil von "The Vampire Diaries" sein. Die Drehtage haben sich leider überschnitten!

Und hier findest du noch 10 weitere unterhaltsame "The Vampire Diaries"-Momente, die du kennen musst! ⤵️ 😍

"The Vampire Diaries": 10 unterhaltsame Momente