Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Ihre Beziehung war einseitig

Wenn sich eine Person mehr für die Beziehung interessiert und mehr als die andere einbringt, dann wird es nicht funktionieren. Caroline steckte alles, was sie hatte, in ihre Beziehung zu Stefan, während er ihr (fast) nichts zurückgab. Caroline, die sich nach Stefan sehnte, besonders in Zeiten, in denen er nichts mit ihr zu tun haben wollte, war nicht der gleiche Charakter, den die Zuschauer*innen lieben gelernt hatten. 🙈