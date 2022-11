Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Sie hatten keine romantische Chemie

Eine der größten Dinge, die Fans in Bezug auf Stefan und Caroline zu bemängeln hatten, war die fehlende romantische Chemie zwischen den beiden. In unseren Lieblingsserien wollen wir, dass die Blicke der Charaktere sich treffen, sie vielleicht verlegen wegschauen, aber das sofort "etwas zwischen ihnen ist". Es soll ein Knistern da sein. Im besten Fall Liebe auf den ersten Blick! Aber bei Caroline und Stefan, da gab es diesen sehnlichst gewünschten Funken nicht! Und auch der Antrag war nicht so das wahre. Er zeigte ihr den Ring und fragte sie: "Muss ich das wirklich sagen?" Hmm, schon ein wirklicher Stimmungskiller! Caroline verdient jemanden, der Himmel und Erde bewegt, um sie glücklich zu machen, aber Stefan hat immer das Nötigste getan.