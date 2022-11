Wieso Caroline und Stefan nicht zusammenpassen: Elena war Stefans große Liebe

Es gibt so viele Szenen bei "The Vampire Diaries", die beweisen, dass Stefan und Elena Seelenverwandte waren. Es ist unbestreitbar, dass Stefan nie jemanden so sehr geliebt hat, wie er sie geliebt hat. Ihre Beziehung war anders als jede andere und sie waren vom ersten Tag an das Herz der Show. Elena und Caroline sind sehr unterschiedliche Menschen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Stefans Romanzen mit jeder von ihnen anders ausgeschaut hat. Aber die Zuschauer*innen haben gesehen, wie Stefan ist, wenn er in jemanden verliebt ist. Und wie er Caroline in ihrer Beziehung behandelt hat, war nichts im Vergleich zu seiner Beziehung mit Elena.