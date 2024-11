Unbeliebte Stars: Jaden Smith

Seine Schauspielkarriere begann vielversprechend: Als Sohn von Hollywood-Superstar Will Smith stand er mit gerade mal acht Jahren in "Das Streben nach Glück" neben seinem Vater vor der Kamera und begeisterte direkt die Zuschauer*innen. Zwei Jahre später legte er mit Keanu Reeves im Blockbuster "Der Tag, an dem die Erde stillstand" nochmal ordentlich nach. 2010 kam dann das große "Karate Kid"-Remake, das zwar auch Kritik bekam, aber trotzdem viel Geld einspielte.

Doch dann kam der Mega-Flop: "After Earth". In diesem Science-Fiction-Film spielte er wieder mit seinem Dad zusammen – doch das ging leider richtig daneben. Der Film kam bei den Kritiker*innen gar nicht gut an und wurde komplett zerrissen. Jaden bekam sogar zwei Goldene Himbeeren dafür: Eine für den schlechtesten Schauspieler und eine für das schlechteste Leinwandpaar zusammen mit seinem Dad! Seitdem gilt der Film als einer der schlechtesten des Jahrzehnts!

Nach diesem Rückschlag hörte man von Jaden erstmal kaum noch in der Kino-Welt. Er machte nur noch ein paar Synchronstimmen – und verabschiedete sich dann aus dem Film-Business, um sich auf seine Musik zu konzentrieren. Mit seiner Musik hat er sich mittlerweile richtig gemacht und ist zu einem der coolsten jungen Künstler geworden!

Doch das Schauspiel ließ ihn nicht ganz los: 2016 kam er mit der Netflix-Serie "The Get Down" zurück und feierte sein Comeback. 2020 sahen wir ihn sogar an der Seite von Cara Delevingne im Film "Life in a Year". Sieht so aus, als hätte Jaden seine Pechsträhne so langsam überwunden...