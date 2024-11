Unbeliebte Stars: Katherine Heigl

Es gab eine Zeit, da war Katherine Heigl nicht nur der Star von "Grey’s Anatomy", sondern auch eine der heißesten Namen in Hollywood! Doch heute hat sie einen Ruf, den wohl niemand in der Filmbranche haben will. Die 45-Jährige galt jahrelang als die größte Diva in Hollywood, und viele fragten sich: warum eigentlich?

Der erste große Knall kam, als Katherine 2007 für ihre Rolle bei "Grey’s Anatomy" sogar einen Emmy gewann. Doch ein Jahr später lehnte sie eine erneute Nominierung freiwillig ab – und das mit einer ziemlich krassen Begründung: Die Staffel sei schlecht geschrieben gewesen! Autsch, das kam bei den Fans und der Crew gar nicht gut an und schockierte die Branche.

Und das war noch nicht alles! 2008 kritisierte sie ihre eigene Rolle ein Jahr nach der Veröffentlichung der erfolgreichen Komödie "Knocked Up" als sexistisch. Okay, vielleicht hatte sie einen Punkt – aber solche Aussagen sind in Hollywood alles andere als ungefährlich! Nach und nach festigte sich ihr Ruf als "schwierige" Schauspielerin, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt und ständig Probleme am Set macht.

Ein Set-Insider von "One for the Money" plauderte später aus, dass Katherine sich beim Dreh wie eine echte Diva benommen haben soll – sie sei immer zu spät gewesen, hätte ständig das Drehbuch infrage gestellt und oft wegen ihrer Garderobe diskutiert. Zwischen 2013 und 2018 gewann sie insgesamt viermal den Negativpreis der schlechtesten Schauspielerin!

Doch Katherine will dieses Image nicht länger auf sich sitzen lassen. 2021 gab sie ein ehrliches Interview und erklärte: "Ja, ich habe Dinge gesagt, die vielleicht nicht allen gefallen haben. Aber dann wurde ich plötzlich als undankbar, schwierig und unprofessionell abgestempelt." Den Ruf als "Hollywood-Zicke" kann sie deshalb trotzdem nicht nachvollziehen.