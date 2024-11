Unbeliebte Stars: Tobey Maguire

Aber das war nicht das einzige Problem: Tobeys jugendliches Aussehen und seine sanfte Stimme halfen ihm zwar früher in Rollen wie in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ (1999), doch als er älter wurde, bekam er kaum mehr neue Angebote. Schließlich passte er nicht mehr so gut in die typischen Hollywood-Rollen für erwachsene Helden.

Und dann gibt es da noch die Gerüchte: Manche Fans, die Tobey mal getroffen haben, behaupten, er sei nicht gerade der Netteste. Einige beschreiben ihn sogar als "egoistisch" und "ziemlich arrogant". Na, ob das dem Image als Superheld so guttut?

Ganz verschwunden ist Tobey aber nicht! Statt vor der Kamera steht er jetzt eher dahinter: Er ist seit Jahren als Produzent tätig, auch wenn seine Projekte bisher nicht die riesigen Kinohits waren.