Unbeliebte Stars: Rupert Grint

Rupert Grint ist nach wie vor bei Fans beliebt – keine Sorge, an ihm liegt's nicht! In ihren Herzen bleibt er der liebenswerte Rotschopf Ron Weasley, der Harry Potter als treuer Freund zur Seite stand. Doch in Hollywood scheint Rupert eher unbeliebt zu sein. Ist er einfach nicht "Hollywood" genug? Während Daniel Radcliffe ("Horns", "Guns Akimbo") und Emma Watson ("Regression", "Little Women") eine Filmrolle nach der anderen ergatterten, ist es um Rupert Grint ziemlich ruhig geworden...

Nach dem letzten Harry Potter-Film war Rupert total unsicher, ob er als Erwachsener überhaupt eine erfolgreiche Karriere haben könnte. Er dachte sogar darüber nach, die Schauspielerei komplett aufzugeben! Stattdessen kaufte er sich einen rosa-weißen Eiswagen und hatte ernsthaft überlegt, Eisverkäufer zu werden. Irgendwie süß, oder? Zum Glück entschied er sich dann doch dafür, weiterzumachen und gab der Schauspielerei noch eine Chance.

Und hey – Rupert hat sich echt Mühe gegeben! Mit Serienauftritten in kleineren Shows wie "Snatch", "Sick Note" und "Servant" hat er sich cool zurückgemeldet. 2023 war er in einer Nebenrolle im Thriller "Knock at the Cabin" zu sehen. Aber so ein riesiger Hollywood-Blockbuster-Erfolg, der blieb leider aus.