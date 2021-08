"The Umbrella Academy" Staffel 3: Dreharbeiten abgeschlossen!

"The Umbrella Academy": Netflix-Serie geht in die nächste Runde

Als Netflix verkündet hat, dass es dritte Staffel von "The Umbrella Academy" geben, war die Freude der Fans groß. Und mal ehrlich, nachdem mega krassen Cliffhanger am Ende der zweiten Season, musste die Story rund um die Familie Hargreeves weitergehen. Als vor wenigen Wochen die Episodennamen der "The Umbrella Academy" 3 Folgen gedroppt wurde, hat das die Fans schon extrem neugierig auf die neue Season gemacht. Der Erfolg der Serie spricht einfach für sich! Vor allem die zweite Staffel kam so gut an, dass sie nun für die kommenden 73. Emmy-Awards nominiert wurde. Ob sich "The Umbrella Academy" gegen die anderen nominiert Netflix-Erfolgsserien wie "Ratched", "The Crown" und "Bridgerton" durchsetzen wird? Mit einer Mischung aus Drama, Action, Abenteuer und Liebe, hat die Superheld*innen-Serie auf jeden Fall die besten Voraussetzungen dafür. Doch wann geht’s jetzt mit "The Umbrella Academy" Staffel 3 weiter?

Dreharbeiten sind (fast) abgeschlossen!

Laut eigener Tweets sollen die Dreharbeiten von Staffel 3 morgen (7. August 2021) abgeschlossen werden! Und auch Darsteller Elliot Page hat in seiner Insta-Story gepostet, dass es bald heißt: „It’s a wrap!“ Yay! 🥰 Leider wurde noch kein Starttermin für "The Umbrella Academy" Staffel 3 bekannt gegeben. Oder zumindest ein ungefährer Zeitraum von Netflix angegeben. "The Umbrella Academy" Fans haben daher wenig Hoffnung, dass Staffel 3 noch dieses Jahr erscheinen wird. Wenn man davon ausgeht, dass viele Serien in der Nachbearbeitung sehr aufwendig sind, so kann gut noch ein halbes Jahr hinzukommen, bis die Serie in den Startlöchern steht. Wahrscheinlicher ist nach aktuellem Stand also eher ein Release Januar oder Februar 2022. Kreuzt eure Finger, dass die Fertigstellung doch schneller umgesetzt wird, als angedacht. 🤞🏼

