Ufo361: WhatsApp-Verlauf mit Tiffany veröffentlicht!

Tiffany: Korb für Ufo361

Ufo361s Ex-Freundin Tiffany hat einen Neuen! Das erfahren wir in seiner Instagram-Story, in welcher der "Rich Rich"-Star einen Screenshot vom WhatsApp -Verlauf der beiden postete. Obwohl Ufo361 seiner Puppe Tiffany immer wieder Luxusgeschenke machte, ging die Beziehung in die Brüche. Während er also seit ein paar Monaten wieder single ist, fragte er jetzt seine Ex-Freundin bei WhatsApp, wie es ihr geht. Doch die scheint jetzt einen neuen Freund zu haben und den "Stay High"-Boss gar nicht zu vermissen … Das sorgt bei dem Berliner für sentimentale Vibes. Schau selbst, was die beiden sich auf WhatsApp jetzt so schreiben:

Tiffany will keinen Kontakt mehr zu Ufo361 Instagram

Ufo361: Liebes-Songs auf neuem Album?

Ziemlich harte Worte für Ufo361. Ob der Rap-Star jetzt wohl Liebeskummer hat? Oder es vielleicht doch nochmal bei Tiffany probieren will? In der darauf folgenden Instagram -Story sieht es nicht so danach aus. Da schreibt er jedenfalls "War wohl ein Fehler dir zu schreiben" – klingt also ganz nach Liebes-Frust! Hoffentlich kommt er bald über den Korb seiner Ex-Freundin Tiffany hinweg. Vielleicht bekommen wir ja jetzt ein paar Liebeskummer-Tracks von Rapper Ufo zu hören, der am 24. April sein neues Album "Rich Rich" veröffentlicht. Wir sind gespannt …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!