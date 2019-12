In der Mega-Serie spielte er Caleb – mittlerweile hat der „Pretty Little Liars“-Star gestanden: „Ich bin bisexuell!“ Taylor Blackburn dazu: "Ich identifiziere mich, seitdem ich ein Teenager bin, als bisexuell. Aber erst Ende meiner Zwanziger, gegen Ende von 'Pretty Little Liars', hab ich mir erlaubt, mich in diese Richtung zu bewegen und diese Verletzlichkeit zu erleben und den emotionalen Aspekt dessen zu erfahren, was es bedeutet, bisexuell zu sein"