„Twilight“ Test: Welcher Filmfigur bist du am ähnlichsten?

Twilight – der große Psychotest

Seit 2005 der erste „Twilight“-Film erschien, hat die Vampir-Saga Millionen Fans auf der Welt begeistert. Das liegt natürlich nicht nur an der coolen Story rund um Liebe, Verlust und Freundschaft – sondern vor allem auch an den Figuren in der Filmreihe. Wer ist dein Liebling? Mach den Test und finde heraus, ob du deiner Lieblingsfigur ähnlich bist . . .

Welcher Filmfigur bist du ähnlich?

Die zehn Fragen unseres Tests stellen dich auf die Probe und lassen dich entdecken, welcher Figur du besonders ähnlich bist.

Bist du eher wie Vampir Edward? Introvertiert und rätselhaft? Zwar kann der Vampir selbst die Gedanken anderer lesen – doch er ist für die meisten anderen ein Rätsel. Edward gibt nicht viel von sich preis, analysiert und überdenkt, bevor er handelt. Kommt dir bekannt vor?



Zwar kann der Vampir selbst die Gedanken anderer lesen – doch er ist für die meisten anderen ein Rätsel. Edward gibt nicht viel von sich preis, analysiert und überdenkt, bevor er handelt. Kommt dir bekannt vor? Oder bist du wie Bella, die ihr Herz auf der Zunge träg t und mutig für ihre Lieben kämpft – auf der anderen Seite aber verletzlich ist und erst lernen muss, an sich selbst zu glauben, bevor sie zur echten Heldin werden kann?



t und mutig für ihre Lieben kämpft – auf der anderen Seite aber verletzlich ist und erst lernen muss, an sich selbst zu glauben, bevor sie zur echten Heldin werden kann? Vielleicht steckt auch ein wilder Werwolf wie Jacob in dir, der für seine Clique alles riskiert und der sich nicht scheut alle Herausforderungen anzunehmen und sich mutig allen Hindernissen stellt.



in dir, der für seine Clique alles riskiert und der sich nicht scheut alle Herausforderungen anzunehmen und sich mutig allen Hindernissen stellt. Sagen dir deine Freunde oft, du wärst ein echter Sonnenschein? Dann tickst du vielleicht wie die süße Vampirin Alice.



Oder ähnelst du eher ihrer Cullens Schwester Rosalie, die schwer Vertrauen fasst, weil ihr andere in der Vergangenheit übel mitgespielt haben.



weil ihr andere in der Vergangenheit übel mitgespielt haben. Vielleicht bist du aber auch wie der coole Draufgänger Emmett, der in jeder Situation einen coolen Spruch auf den Lippen hat und sich am liebsten in Wettkämpfen mit anderen misst?



der in jeder Situation einen coolen Spruch auf den Lippen hat und sich am liebsten in Wettkämpfen mit anderen misst? Wer immer ruhig und mit Bedacht an Dinge herangeht tickt hingegen mehr wie das Cullens Familienoberhaupt Carlisle.