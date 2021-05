"Twilight": Darum kam es zu DIESEM Kuss

Denkt man an „Twilight“ denkt man an viele Dinge: Da gibt es die Dramen hinter den Kulissen, zum Beispiel, dass der Darsteller vom Vampir Edward, Robert Pattinson, fast gefeuert wurde. Oder man denkt an die Dramen der Geschichte selbst, zum Beispiel, dass die Liebe zwischen Edward und dem Teenager Bella ziemlich toxisch wirkt. Und wo wir beim Thema „Liebe“ sind: Das Liebesdreieck zwischen den beiden und Werwolf Jacob macht einen Großteil der Handlung aus! „Team Edward“ und „Team Jacob“ haben sich zu Zeiten der Filmreihe bekriegt und auch heute, Jahre nach Ende der Film- und Buchreihe, sind die beiden Lager keine Freunde. Gerade ein Kuss hat die Gemüter erhitzt – nämlich der zwischen Bella und Jacob im dritten Teil der „Twilight“-Reihe. Doch wieso kam es überhaupt zu diesem Kuss?!

Wieso haben sich Jacob und Bella geküsst?

In „Eclipse – Biss zum Abendrot“ hat sich Bella dazu entschlossen, das Liebesdreieck endgültig aufzulösen und bei Edward zu bleiben. Eigentlich. Im selben Teil gesteht Jacob ihr allerdings auch seine Liebe und in einem wirklich unangenehm anzuschauenden Moment zwischen den beiden, bittet Bella Jacob, sie zu küssen. Wieso? Ist sie nicht mit Edward verlobt gewesen? Tatsächlich diente der Kuss dazu, Bella endgültig klarzumachen, was sie für Jacob empfand. Und das funktionierte auch: Sie merkte, dass sie den Werwolf liebte – allerdings nicht auf eine romantische Weise, sondern mehr wie einen Bruder. Man dürfte meinen, das hätte sie auch auf andere, weniger emotional manipulative, Weise feststellen können, aber so ist sie halt manchmal, unsere Bella. 😄

Manche Fans verteidigen Bellas Entscheidung

Nicht umsonst hat Buchautorin Stephenie Meyer schon zugegeben, dass Bellas größter Makel ihre mangelnde Selbsterkenntnis ist. Das führte leider automatisch dazu (ohne Bellas direkten Willen), dass andere Figuren in der Reihe verletzt wurden, allen voran Jacob. Manche Fans verteidigen Bella allerdings und geben eher Jacob die Schuld an der Szene. Sie sagen, Jacob hätte Bella manipuliert, denn zu Anfang von „Eclipse“ küsste er sie ohne ihre Zustimmung und machte später klar, dass er sich für sie auf dem Schlachtfeld opfern würde, da sie ihn ja nicht liebte. Das habe ihr keine andere Wahl gelassen, als ihn erneut aus „eigenem Willen“ zu küssen. Hm, klingt für uns so, als wären die beiden auf weirde Weise ein Traumpaar! 😁 Aber wir halten uns natürlich aus beiden Lagern besser heraus.