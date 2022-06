"Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlage": Alles zur Besetzung und Handlung

Wann kommt die Vorgeschichte von „Tribute von Panem“ in die Kinos?

Ein wenig gedulden müssen sich alle „Tribute von Panem“-Fans leider schon noch. In den USA startet „Das Lied von Vogel und Schlange“ am 17. November 2023 in den Kinos. Wann wir den Film in Deutschland zu Gesicht bekommen werden, wurde bislang noch nicht verkündet. Es bleibt also mehr als genug Zeit, um noch einmal in Ruhe alle „Tribute von Panem“-Filme mehrfach zu gucken, damit wir top vorbereitet für die Vorgeschichte von Präsident Snow sind.

Darum geht es in „Tribute von Panem-Das Lied von Vogel und Schlange“

Um den grausamen Herrscher von Panem geht es nämlich in dem „Hunger Games“-Prequel. Wir lernen Coriolanus Snow als 18-Jährigen kennen. Die Handlung spielt ziemlich genau 64 Jahre bevor Katniss sich für ihre Schwester Prim opfert und als Tribut für Distrikt 12 in die grausamen Hungerspiele zieht.

In „Das Lied von Vogel und Schlange“ werden die 10. jährlichen Hungerspiele ausgetragen. Der junge Snow kommt aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie, die während dem Krieg allerdings viel von ihrem Hab und Gut verloren hat. Er sieht jetzt seine Chance, seine Familie wieder zum alten Ruhm zu führen, als er als Mentor eines Tributs ernannt wird. Von der Universität werden insgesamt 24 vielversprechende Student*innen ausgewählt, die die Tribute bei ihren Spielen unterstützen sollen. Es ist für Coriolanus sehr wichtig zu gewinnen, da auch ihm beim Sieg seines Schützlings ein beträchtliches Preisgeld blüht. Er ist dementsprechend enttäuscht, als ihm ausgerechnet das weibliche Tribut aus dem verarmten Distrikt 12 zugeteilt wird. Schnell stellt sich aber heraus, dass jene Lucy Gray außerordentlich talentiert ist. Wir begleiten die beiden auf eine spannende Reise in die Vergangenheit der „Tribute von Panem“-Handlung und erfahren unter anderem, ob Snow schon immer so hinterlistig war, wie er seinen Weg zum tyrannischen Herrscher ebnete und außerdem die Entstehungsgeschichte des berühmten „Panem“-Songs „The Hanging Tree“.

Der erste Teaser verrät bislang wenig über die genaue Adaption der Handlung. Wir bekommen aber einen ersten Einblick aufs Logo und die spannende Frage „Wer ist Vogel und wer ist Schlange?“ verspricht Drama, Drama und nochmal Drama!

„Das Lied von Vogel und Schlange“: Das ist die Star-Besetzung

Die Hauptrolle wird Tom Blyth übernehmen, der als 18-jähriger Coriolanus Snow den Mentor von Lucy Gray geben wird.

Diese wird von Rachel Zegler gespielt, die man unter anderem aus der neuen Verfilmung von „West Side Story“ mit Ansel Elgort kennt.

Auch bekannt aus dem Film ist der Schauspieler Josh Anders Rivera, der als Sejanus Plinth in „Das Lied von Vogel und Schlange“ auftritt. Einem Freund von Coriolanus Snow und auch einem Mentor in den 10. Hungerspielen.

Zudem wurde vor Kurzem bekannt gegeben, dass Euphoria-Star Hunter Schafer als Tigris Snow zu sehen sein wird. Die mysteriöse Katzenlady, die durch diverse Schönheitsoperationen inzwischen aussieht wie eine Mischung aus Mensch und Tiger, ist die Cousine von Coriolanus Snow. Aufmerksame „Panem“-Fans kennen die Rolle bereits aus dem dritten Teil der Saga. Hier hilft Tigres Katniss Everdeen und ihren Begleiter*innen und stellt sich damit gegen ihren Cousin. Es wird also spannend, die Vorgeschichte der beiden zu sehen und zu erfahren, was zwischen den beiden Mitgliedern der Familie Snow vorgefallen ist.

Eine weitere bereits bekannt gegebene Rolle ist die des Lucretius „Lucky“ Flickerman. Ein Vorfahre des bekannten Caesar Flickerman, der die 74. Und 75. Hungerspiele moderiert. Dieser wird im neuen Film von Jason Schwatzman verkörpert werden, der dem Caesar Flickerman Darsteller Stanley Tucci tatsächlich verdächtig ähnlich sieht…

Hier ist also der bislang bestätigte Cast von "Das Lied von Vogel und Schlange" aufgelistet:

Tom Blyth als Coriolanus Snow

Rachel Zegler als Lucy Gray Bird

Josh Andres Rivera als Sejanus Plinth

Hunter Schafer als Tigris Snow

Jason Schwartzman als Lucretius "Lucky" Flickerman

Lasset die Hungerspiele beginnen und möge das Glück stets mit euch sein!

