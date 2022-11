Transgender-Stars: MJ Rodriguez

Zusammen mit Dominique Jackson und Indya Moore gehört MJ Rodriguez zu den trans* Schauspielerinnen, die in der Hit-Serie „Pose“ eine Hauptrolle spielen. Schon vor ihrem Durchbruch in der Serie, die zu den besten LGBTQ+-Serien auf Netflix gehört, war die Schauspielerin ein bekannter Name im Business. So hatte sie bereits Rollen in TV-Serien, wie „Nurse Jackie“ und „The Carrie Diaries“. Nach drei Staffeln „Pose“ erhielt sie endlich im Mai 2021 eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle und schrieb damit Geschichte als erste trans* Frau, die in dieser Kategorie nominiert wurde! „Es ist wirklich ein entscheidender Moment gewesen“, so Rodriguez im Interview mit Variety. „Ich habe das Gefühl, dass das die Nadel so sehr nach vorne schiebt, dass jetzt die Tür für so viele Menschen aufgestoßen wird – ob sie männlich oder weiblich, gender non conforming oder LGBTQIA+ sind – es spielt keine Rolle.“ 💖