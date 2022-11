Transgender-Stars: Zion Moreno

Schon vor ihrer Rolle als Luna im Reboot von „Gossip Girl“ war Zion Moreno ein bekanntes Model. Ihre erste Rolle übernahm sie in der Netflix-Serie „Control Z“. Seit 2020 können sie Fans als Luna in der Neuauflage von „Gossip Girl“ bewundern. Luna gehört zu den reichen Kids, die eine ziemlich fiese Persönlichkeit haben – und ist auch in der Serie trans*. Dem Serien-Produzenten Joshua Safran war es wichtig, dass Luna eine trans* Person ist, deren Weg bereits abgeschlossen war. „Wir haben als Autor*innen entschieden, dass diese Show nicht beinhalten sollte, wie sie zu ihrem authentischen Ich gekommen ist. Das ist einfach nicht unsere Geschichte. Luna ist Luna für diese Menschen und Punkt“, verriet er in einem Interview mit Variety.