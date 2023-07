"Tote Mädchen Lügen Nicht"-Star verrät: So wenig verdiente sie! 😱

Seit Mai streiken in den USA die Autor*innen von Serien und seit einigen Wochen nun auch die Schauspieler*innen – sie fordern eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen und Vorschriften für den Einsatz von KI. Nachdem erste Verhandlungen nicht erfolgreich waren, haben die Betroffenen beschlossen, nicht mehr zu arbeiten, bis es zu einer Einigung kommt.

Das trifft die Arbeit an einigen Serien sehr hart. Vor allem Streaming-Anbieter stehen in der Kritik. Tommy Dorfman, die in der sehr erfolgreichen Netflix-Serie "Tote Mädchen Lügen Nicht" eine wichtige Rolle übernommen hat, schockt Fans nun mit der Aussage, wie viel (oder eher wenig) sie für ihre Arbeit bekommen hat.