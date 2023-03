Tom Holland & Zendaya: Süßer Liebesbeweis 😍

Zendaya trägt sein kurzen ein ganz spezielles Schmuckstück an ihrem Finger – und nein, es ist kein Verlobungsring… Auf einem aktuellen Foto, dass ihre Manikeurin auf Instagram postete trägt die Schauspielerin einen neuen goldenen Siegelring, in den die Initialen "T" und "H" eingraviert sind – diese können doch eigentlich nur für ihren Freund Tom Holland stehen – wie süß! 😍 Fans bemerkten außerdem auch, dass Tom in den jüngsten Paparazzi-Fotos mehrere Hosen, mit einem "Z" auf die hintere Hosentasche gestickt, trug.