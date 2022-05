Jaffa Cakes Gericht entscheidet: Kuchen oder Keks?

Jaffa Cake: Herkunft

Die runden Süßigkeiten mit Biskuitteig und Fruchtfüllung stammen aus Großbritannien und wurden 1927 vom Gebäck-Hersteller McVitie & Price Ltd. auf den Markt gebracht.

Und: Auch in Deutschland sind die Jaffa Cakes beliebt und werden von unterschiedlichen Firmen vertrieben. Für die meisten Menschen sind das wohl Kekse. Doch das ist FALSCH. Zwar klingt unser deutsches Wort "Keks" dem englischen "cake" sehr ähnlich, aber es heißt übersetzt korrekt "Kuchen". 🤯 Also, was jetzt: Keks oder Kuchen? Diese Streitfrage wurde sogar vor Gericht geklärt!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Wichtiger Gerichtsstreit entscheidet

Man könnte meinen, die Welt habe größere Sorgen als die Frage, ob Jaffa Cakes Keks oder Kuchen sind. Für die Hersteller ging es aber sehr wohl um einiges: und zwar um viel Geld!

Denn: Nach britischem Recht werden Kekse und Schokolade als Luxus-Güter eingestuft und somit fallen dafür fast 20% Steuern an. Kuchen hingegen gelten als Grundnahrungsmittel und sind steuerfrei! Klar, dass der britische Staat für die Schoko-Frucht-Leckerei Steuern kassieren wollte. Klar ist aber auch, dass die Hersteller das vermeiden wollten. Und so landete diese Frage oder „Keks oder Kuchen“ 1991 sogar vor Gericht!

Gericht urteilt: Es ist ein Kuchen!

Es gibt Argumente, die für die Definition als Keks sprechen:

Die (kleine) Größe

Die Verpackung ist wie bei Keksen

Sie stehen in Läden bei den Keksen

Sie werden mit den Fingern gesnackt und nicht wie (viele) Kuchen mit der Gabel gegessen

Dennoch: Es gibt ein grundsätzliches Argument, dass aus einem Jaffa Cake wirklich einen Kuchen macht: Kekse sind knusprig und werden weich, wenn sie geöffnet werden und länger stehen. Kuchen hingegen sind weich und werden hart. Und genau das passiert, wenn Jaffa Cakes altern… Sie werden ziemlich knusprig.

Fall geschlossen! Das Gericht beschloss, dass Jaffa Cakes wirklich Kuchen seien.

*Affiliate Link