Tom Holland schockt mit unglaublicher Story!

Der Schauspieler und der Rest der Gruppe sprang trotzdem ins Wasser – die Gruppe an Orcas hatte sich schon etwas zerstreut und schwammen nicht mehr direkt neben dem Boot – ganz verschwunden waren sie aber auch nicht: "Wir sahen nach unten, es kam einer von unten. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich… Sobald ich den Wal sah, hatte ich keine Angst mehr, weil ich wusste, dass er mich nicht fressen würde. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Man konnte es einfach an seiner Körpersprache erkennen. Ich erinnere mich noch genau. Er schwamm direkt auf uns zu, er war vielleicht zehn Meter unter uns, und schaute uns regungslos an. Man konnte sein Auge sehen. Wir hatten diesen verrückten Moment, und dann schwamm er einfach weg und war verschwunden. Und danach konnte ich drei Stunden lang nicht mehr sprechen", erzählt Tom von der Begegnung. Das alles spielte sich über 30 Meilen von der Küste entfernt ab. Wäre etwas schiefgegangen, hätte man nicht mehr viel machen können. Tom gab aber zu, dass er sich nie wieder in eine solche Situation begeben würde, nachdem er in "Our Planet" gesehen hat, wie Killerwale jagen.