Tom Hanks: Sohn startet Skandal Rap Karriere - zu krass!!!

Chat Hanks’ „White Boy Summer“ Pläne

Chat Hanks ist, wie seine Eltern Tom Hanks und Rita Wilson, als Schauspieler tätig. Nebenbei versucht er sich immer wieder an Musik. Vor kurzem hat Chat Hanks den „White Boy Summer“ ins Leben gerufen. Wenn du jetzt denkst „WTF?!?“, liegst zu ziemlich richtig. In einem Instagram-Video hat er erklärt, was das bedeuten soll: „Ich habe das Gefühl, dass dieser Sommer ein 'White Boy Summer' wird. Ich rede nicht von den Weißen Jungs, die Trump- und Motorsport-Fans sind, sondern von welchen wie mir, Jon B., Jack Harlow [beides weiße Sänger].“ Für Hanks bedeutet es „nichts als gute Vibes für alle“. Obendrauf will er zum Thema auch noch einen Rap-Song rausbringen und veröffentlicht einen ersten Teaser auf Instagram. In dem Clip sing er “Hot boy, white boy summer, got your favorite Instagram b****, DMing her your number" und hält seinen Kopf an den Hintern einer Frau. Er will den Song noch diese Woche veröffentlichen. Doch die Begeisterung hält sich (berechtigter Weise) in Grenzen… 🤬

So reagiert das Internet auf Chat Hanks' "White Boy Summer"

Die „good vibes“, die Chat Hanks verspricht, kommen nicht an, denn schließlich kämpfen wir alle dafür, dass Rassismus und Sexismus aus der Welt verschwinden. Er hingegen verkörpert mit seinem Song genau das: die Vorherrschaft von Weißen Männern und die Sexualisierung von Frauen. Auf Twitter findet man unzählige Kommentare zum „White Boy Summer“ – von Rassismus- und Sexismus-Kritik, über Fragen, wie er nur der Sohn von Tom Hanks sein kann, bis hin zu witzigen Memes über die Situation. Lies selbst:

Deutsch: "Kann jemand Chet Hanks sagen, dass wir bereits seit tausenden Jahren einen White Boy Summer haben?"

Deutsch: "Tom Hanks' andere Kinder – Chet Hanks"

Eins ist klar: Aussagen und Songs wie diese von Chat Hanks haben in 2021 keinen Platz mehr und das bekommt er auch zu spüren.

Um diesen Song geht’s ⤵️

