Tini: Auf Twitter gibt sie Beziehungsende bekannt

Im Juni letzten Jahres gab der Violetta-Star die Beziehung zu dem kolumbianischen Sänger Sebastián bekannt und dass, obwohl sie ihre Beziehung diesmal eigentlich geheim halten wollte. Dennoch entschied sich die 23-Jährige damals, auch diese Beziehung mit der Öffentlichkeit zu teilen und postete zwei süße Bilder gemeinsam mit ihrer neuen Liebe Sebastián. Lange schienen die beiden super happy zu sein, arbeiteten sogar gemeinsam an zwei Songs. Doch nach nicht mal einem Jahr verkündet Tini nun das Beziehungsende. 😔

Violetta-Star Tini: "Wir werden die guten Erinnerungen in unserem Herzen bewahren

Scheint so, als wäre Tini das Liebesglück nicht vergönnt. Bereits im März 2019 musste der Violetta-Star die Trennung von ihrem damaligen Freund Pepe verkraften. Und auch jetzt hat ihre Liebe nicht gehalten. Und dass, obwohl Tini endlich wieder so richtig glücklich schien und sogar gemeinsam mit Sebastián die Bühne rockte! Mit alldem soll nun jedoch Schluss sein, auf Instagram gibt die Schauspielerin die traurige Nachricht bekannt: „Wir haben schöne Momente erlebt, aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Wir glauben deshalb, dass es die beste Entscheidung für uns beide ist, die Beziehung zu beenden. Wir werden unsere gemeinsame Zeit und die guten Erinnerungen in unserem Herzen bewahren. Danke, dass ihr uns so viele Liebe geschenkt habt.“ Super traurig! Wir hoffen sehr, dass es Tini schnell wieder gut geht und sie schon bald ihre wahre Liebe trifft.

