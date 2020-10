Live-Hintergründe für dein Smartphone

Live-Hintergründe sind gerade total angesagt, sie sorgen für Action auf deinem Smartphone, vor allem dann, wenn es mal keine neuen Benachrichtigungen gibt. 😅 Auch wenn persönliche Bilder immer hübsch anzuschauen sind, lösen Videos noch mehr Emotionen in einem aus, als nur ein Foto. Und wenn es die Möglichkeit schon gibt, sollte man sie auch nutzen! Wenn du ein TikTok, das dir ganz besonders gut gefältt als Live-Hintergrund einstellen willst, muss du diese 3 Schritte befolgen:

TikTok runterladen

Live-Bild aus Video machen

Live-Hintergrund einstellen

TikTok runterladen

Dein BFF hat ein super cooles TikTok gedreht oder ihr könnt euch an dem neuen Video eures Lieblings TikTok-Stars nicht satt sehen und wollt es unbedingt als Live-Hintergrundbild auf eurem Homescreen haben? Das sieht nicht nur fancy aus, sondern ist auch super easy, doch um ein TikTok als Live-Hinterund einzustellen müsst ihr es erstmal auf euer Smartphone runterladen! Dafür müsst ihr in der TikTok-App euren Lieblings-Clip auswählen und abspielen, klickt dann die drei kleinen Punkte unten rechts im Video an, danach habt ihr zwei Optionen:

Video sichern

Live-Foto

wenn ihr das Video als ganzes sichert, habt ihr es 1.1 auf eurem Handy gespeichert und könnt zum nächsten "Video in Live-Bild umwandeln" gehen. Wenn ihr das TikTok direkt als Live-Foto sichert, könnt ihr bei "iOs & Android: Live Hintergrund einstellen" weiterlesen.

Video in Live-Bild umwandeln

Um ein Video in ein Live-Bild umzuwandeln müsst ihr es konvertieren, das gilt natürlich auch für TikTok's, wenn ihr sie als Live-Hintergrund einstellen wollt. Besonders easy geht das mit der kostenlosen App "VideoToLive", die ihr einfach im App, oder Google-Play,- Store runterladen könnt. Sobald dies geschehen ist, könnt ihr das gewünschte Video aus eurer Galerie auswählen. Nach dieser Auswahl habt ihr die Möglichkeit das Video für euch passend zuzuschneiden, eben auf die Sequenz, die später auf eurem Handy-Hinterund zu sehen sein soll. Anschließend bestätigt ihr die Umwandlung, indem ihr oben rechts auf *Convert* klickt. Sobald euch die App die Meldung *Coplete* angezeigt hat, findet ihr das Live-Bild in eurer Galerie.

iOs & Android: Live-Hintergund einstellen

Nachdem ihr aus eurem Lieblings-TikTok ein Live-Bild erstellt habt, könnt ihr es als Live-Hintergund einstellen. Dafür müsst ihr folgende Einstellungen tätigen:

Apple : Einstellungen > Hintergrundbild > Neuer Hintergrund wählen > Live-Fotos > Live-Foto auswählen > Sichern ✅

: Einstellungen > Hintergrundbild > Neuer Hintergrund wählen > Live-Fotos > Live-Foto auswählen > Sichern ✅ Android: Einstellungen > Anzeige > Hintergrund > Hintergrund festlegen > Mehr > Live-Fotos > Live-Foto auswählen > Sichern ✅

Das Video ist jetzt als Live-Hintergund auf eurem Handyscreen eingestellt und wird abgespielt, in dem ihr den Finger auf eurem Bildschirm gedrückt haltet. ▶️ Wusstest du eigentlich, wie du den Hintergund in deinem TikTok verändern kannst?

Abstimmen