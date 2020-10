TikTok: Das brauchst du für einen coolen Hintergund

TikTok ist eine der beliebtesten Apss überhaupt, sie sorgt für Spaß und seine eigenen Clips zu recorden macht eifach immer gute Laune! Das schöne an der Video-App: Wenn man weiß wie man TikTok's macht, kann man nicht nur an Challenges teilnehmen und Trends mitmachen sondern auch eigene setze und sich kreativ austoben! Sogar Welt-Stars nutzen TikTok um ihre Songs zu promoten und animieren so User auf der ganzen Welt, ihre Musik zu hören, also quasi Win-Win für alle. Manche Web-Stars sind sogar hauptberuflich TikToker und haben ein eigenes Studio zuhause um coole Clips zu drehen, doch das braucht man garnicht für einen coolen Hintergund braucht es nur ein paar Klicks

Wie stellt man ein Hintergundbild auf TikTok ein?

Klar für einen Special-Clip braucht man nicht nur eine coole Idee sondern auch einen super Hintergrund! Doch meistens dreht man seine TikToks zhause vorm fenster und nicht an einer schönen Urlaubslocation und schon gar nciht in seiem eigenen Studio 😅 Trotzdem haben viele User coole szenische Bilder in ihren Clips, hast du dir auch schonmal die Frage gestellt: Wie ändert man den Hintergund auf TikTok? Wir bei BRAVO haben dafür folgende Lösung gefunden

So sehen die beiden Green-Screen Filter in der TikTok Filter-Auswahl aus! @TikTok

TikTok: Hintergrundbild einstellen

Bei jedem TikTok hast du zu beginn de Möglichkeit einen Filter auszuwählen. Um einen Hintergrund für dein TikTok einzustellen gibt es zwei Möglichkeiten:

Den Greenscreen Foto-Filter

Den Greenscreen Video-Filter

Je nachdem ob ihr ein Standbild oder ein Video (Bewegtbild) im Hintergund haben wollt.

TikTok Hintergrundbild: Greenscreen Foto-Filter

Der Greenscreen Foto-Filter zeigt euch, nachdem ihr ihn ausgewählt habt, die Fotos aus eurer Smartphone Galerie an. Abhängig davon, was ihr für ein Motiv braucht, könnt ihr euch ein beliebiges Bild aussuchen und in eure Fotos speichern um es dann via Greenscreen-Filter als Hintergundbild für eurer TikTok zu nutzen. Fertig ist eurer Wunsch-Background 😍 Wollt ihr einfach einen einfarbigen oder sehr neutralen TikTok Background, wie z.b. einen schwarzen Hinterund oder einen weißen Hintergund haben, könnt ihr natürlich einfach ein Bild der gescreenshotteten Farbe nehmen!

TikTok Hintergrundbild: Greenscreen Video-Filter

Der Greenscreen Video-Filter bietet euhc genau die gleiche Möglichkeit, nur dass ihr statt eines Standbilds ein Bewegtbild als Hintergund einfügen könnt. Auch das Vorgehen um die Funktion zu nutzen ist gleich, wenn ihr den Filter angeklickt habt, zeigt er euch die Videos aus eurer Smartphone Galerie an. Je nachdem, welches Video ihr nutzen wollt, könnt ihr es einfach auswählen und als Hintergund für eurer TikTok zu nutzen. Fertig ist eurer Wunsch-Background 😍