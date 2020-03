TikTok: Star-DJ sucht versteckte Talente!

Es gibt viele Stars, die über TikTok berühmt geworden sind. Lisa & Lena, HRVY, Loren Grey, Baby Ariel und viele mehr haben die App als Sprungbrett für ihre Karriere genutzt. Mittlerweile ist die App so beliebt, dass immer mehr Superstars endlich TikTok haben und fleißig Videos produzieren. Egal ob Comedy, Tanz oder Gesang – in der App kann man sich richtig ausleben. Außerdem gibt es auch viele verrückte Challenges auf TikTok! Die neuste kommt von Star-DJ Alesso, der bereits Hits wie "Let Me Go", "Under Control" und "Heroes" veröffentlicht hat. Für seinen neusten Song "Midnight" sucht er jetzt DICH!

Alesso sucht Sänger/-in für neuen Song!

Um genau zu sein, sucht Aleso einen Sänger/eine Sängerin für seinen neuen Song "Midnight". Auf Instagram schreibt der Star-DJ: "Hallo zusammen! Schickt mir eure Version von 'Midnight' als DM oder verlinkt mich. Wir haben etwas Besonderes für euch geplant." Wir haben bei der Plattenfirma des Künstlers nachgefragt und herausgefunden, dass Bewerbungen über TikTok, Instagram und YouTube möglich sind. Plus: Videos die Alesso besonders gefallen, repostet er sogar in seiner Story – cool, oder?! Falls ihr euer Talent also schon immer mal unter Beweis stellen wolltet, ist das eure Chance. In seinen Instagram Post findet ihr den Ausschnitt, der gesungen werden soll. Die Lyrics: "Now I just want to stay here and fall into Midnight." Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg! 🍀

