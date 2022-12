"The Vampire Diaries": Größte Unterschiede zwischen der Serie und den Büchern

Bei den meisten Filmen und Serien ist es so, dass es davor Bücher gab. Nicht alle Produzent*innen halten sich strikt an die Vorgaben in den Büchern. So kommt es hier und ab zu Abweichungen. Bei der Serie "The Vampire Diaries" ist das genauso.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

"Wednesday" Staffel 2: Neue Liebesbeziehung?

"Stranger Things"-Star Jamie Campbell Bower: DAS liebt er übertrieben!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Das sind einige Unterschiede

"The Vampire Diaries" spielt sich die meiste Zeit in dem Ort Mystic Falls ab. Zumindest wird der Ort so in der Serie genannt. In den Büchern heißt Mystic Falls nämlich Fell's Church. Kennst du die Serie, dann ist dir dieser Name aber auch nicht unbekannt. In der Drama-Show ist Fell's Church der eine wichtige Kirche.

Ein weiterer Unterschied ist das Alter von Damon Salvatore (Ian Somerhalder) und Stefan Salvatore (Paul Wesley). In den Romanen sind die beiden weit über 500 Jahre alt. In der Serie sind sie aber 171 Jahre alt. Und bleiben wir gleich bei den Hauptfiguren. Wusstest du, dass Elena Gilbert (Nina Dobrev) in den Büchern eigentlich eine Blondine ist? Wie wir wissen, ist Elena in der Serie jedoch brünette.

Außerdem sind Stefan und Elena in den Romanen Seelenverwandte. Sie kommen zusammen und bleiben auch happy. Anders ist es in der Serie. Als Elena zum Vampir wird, verändert sie sich und verliebt sich in Damon. Danach trennt sie sich von Stefan, was ihm das Herz bricht.

Elenas Tante heißt in der Serie Jenna. In den Büchern ist ihr Name Judith. Und Elena hat in den Romanen eine kleine 4-jährige Schwester namens Margaret. Ihren Teenie-Bruder Jeremy gibt es nur in der "The Vampire Diaries" Show. Waren dir diese Unterschiede bekannt?

* Affiliate-Link