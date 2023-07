Ian Somerhalder & Nikki Reed: Baby Nummer 2 ist da!

2014 lernten sich Ian Somerhalder und Nikki Reed kennen. Bereits ein Jahr später folgte die Hochzeit. Im Juli 2017 hießen sie mit Tochter Bodhi ihr erstes gemeinsames Kind willkommen. Nach der Geburt kapselte sich das Paar für einen Monat komplett ab, schalteten ihre Handys aus und auch Besucher*innen empfingen sie in dieser Zeit nicht in ihrem Zuhause. Diese Entscheidung tragen Ian und Nikki bewusst: "Auf diese Weise wird nicht erwartet, dass wir kommunizieren. Man bekommt die ersten 30 Tage nicht zurück, und wir wollten voll und ganz präsent sein", so Nikki in einem Interview. Jetzt scheint es so, als hätten sie sich diese 30 Tage auch für ihr zweites Kind genommen!