"The Summer I Turned Pretty" Staffel 2: Wer ist der mysteriöse Käufer des Strandhauses?

Das Strandhaus in Cousins Beach bedeutet den Fisher-Brüdern, Belly, Steven und auch deren Mutter Laurel sehr viel – in diesem Haus sind die Erinnerungen an die verstorbene Susannah zumindest noch etwas lebendig. Doch nach Susannahs Tod ging das Haus vollständig in den Besitz ihrer Halb-Schwester Julia über und die will das Haus unbedingt verkaufen.

Conrad, Jeremiah, Belly und Steven versuchen alles, um das Haus noch zu retten, aber am Ende der fünften Folge der aktuellen Staffel von "The Summer I Turned Pretty" der große Schock für die vier: Tante Julia hat ein Angebot für das Strandhaus bekommen und bereits angenommen.