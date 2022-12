"The Big Bang Theory"-Sheldon basiert auf echter Persönlichkeit 😱

Ihr habt euch doch bestimmt auch schon gefragt, woher die Serienschöpfer ihre Inspiration fĂŒr den ikonischen Charakter Sheldon Cooper bekommen haben, oder? Nun haben wir auf diese Frage auch endlich eine Antwort. Sheldon basiert auf einer Person, die Bill Prady, einer der Schöpfer der Serie, in den 80er-Jahren getroffen hat: "Bevor ich geschrieben habe, war ich Computerprogrammierer und arbeitete mit Leuten zusammen, die erstaunlich intelligent waren und ein wenig Schwierigkeiten hatten, sich in der die Welt einzufĂŒgen, darunter auch ich. Ich erzĂ€hlte Chuck [Lorre] von einem Typen, den ich kannte und der ein menschlicher Taschenrechner war."

Laut Bills Aussagen konnte diese Person die schwierigsten Aufgaben so schnell ausrechnen, dass man lieber ihn fragte, als alles erstmal in den Taschenrechner einzugeben. Doch er hatte ein Problem: "Er konnte das Trinkgeld in einem Restaurant nicht berechnen. Der Grund dafĂŒr ist, dass die Formel fĂŒr Trinkgeld 15-20% betrĂ€gt, abhĂ€ngig von der QualitĂ€t des Services und er konnte den Service nicht mit einem Zahlenwert belegen – es war menschlich." Eine echt coole Story!