Tyler Posey kennen die meisten von euch aus "Teen Wolf". Für alle, die die beliebte Serie vermissen, haben wir eine gute Nachricht: Co-Star Dylan O'Brien hat bereits verraten, dass eine "Teen Wolf"-Reunion geben wird! Der Serien-Gott meint es aktuell ziemlich gut mit uns. Aber auch im Privatleben der Stars gibt es News: In einem Podcast namens "Just for Variety" hat Tyler Posey jetzt ganz offen über seine sexuelle Orientierung, sein Outing auf OnlyFans und seine Alkoholprobleme gesprochen.

"In der Quarantäne bin ich nüchtern geworden, um mir ein paar schlechte Angewohnheiten abzugewöhnen, die ich seit meiner Kindheit habe – ihr wisst schon, rauchen und trinken", erklärt der "Teen Wolf"-Star. Er habe mit ungefähr 14 Jahren angefangen seine Probleme so zu lösen. In der Vergangenheit habe er sich mit Gras und anderen Substanzen betäuben wollen. "Ich war fünf Monate komplett nüchtern und habe mich sehr um mich gekümmert. Jeden Tag meditiert und gebetet, nichts Religiöses, nur zu einer höheren Kraft." Er selbst würde sich nicht als Alkoholiker bezeichnen, sieht jedoch ein, dass er Momente hatte, in denen er Drogen missbraucht habe. "Ich bin aktuell nicht komplett nüchtern, aber ich bin mit allen in Kontakt und habe sehr viel über mich gelernt."

Tyler Posey über sein Outing auf OnlyFans als "Sexually Fluid"

Tyler Posey beteuert, dass er seinen Konsum mittlerweile besser im Griff habe. In dem Podcast spricht er außerdem über sein Outing als "Sexually Fluid" ( auf Deutsch etwa: sexuell wandelbar) auf OnlyFans. "Ich habe einen Live-Stream auf OnlyFans gemacht und wurde Sachen gefragt wie: Warst du schon mal mit einem Mann zusammen? Hattest du mal was mit jemand gleichgeschlechtlichen? Wie war das? Und ich war einfach ehrlich, weil mich zuvor niemand gefragt hat. Das hat eine Wand durchbrochen, es war einfacher für mich, ehrlich zu sein." Auch, wenn sich der "Teen Wolf"-Star auf OnlyFans manchmal doof fühlt, so hatte es in diesem Moment einen sehr positiven Effekt. Denn auch sein Vater hat von dem Outing Wind bekommen. Er rief ihn sofort an, um sich zu erkundigen, wie es ihm gehe. "Er war super cool damit. Ich habe ihm erklärt, dass ich mich nicht zurückhalten wollte und daran interessiert sei, neue Sachen zu probieren. Er sagte, er verstehe das." Tyler Posey erzählt diese Geschichte allen Leuten, die sich Sorgen darüber machen, sich vor ihren Eltern zu outen. Steht zu euch und ihr werdet sehen, dass euch die Leute genauso lieben, wie ihr seid. Nur Finger Weg von Drogen. Verdrängen hat noch nie jemandem geholfen, sich zu befreien jedoch schon – dafür ist die Geschichte des "Teen Wolf"-Stars ein guter Beweis.

