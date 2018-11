Taylor Swift: Trauriger Abschied

Taylor Swift hat gerade ihre restlos ausverkaufte „Reputation“-Tour hinter sich gebracht und eigentlich könnte die Sängerin echt happy sein. Doch so richtig glücklich ist sie nicht!

Taylor Swift total emotional

Seit 8. Mai war Taylor Swift beinahe pausenlos für ihre „Reputation“-Tour auf der Bühne gestanden. Unglaubliche 53 Konzerte hat die 28-Jährige innerhalb weniger Monate rund um den Globus gegeben und gab dabei bei jedem einzelnen Auftritt Vollgas. Heute, am 21. November, findet das letzte Konzert der Tournee in Tokio statt. Doch anstatt sich zu freuen, die Tour nach so vielen Gigs endlich abschließen zu können, wurde Taylor Swift schon vor ihrem letzten Auftritt total emotional. „Es ist so schwer zu glauben, dass es heute das letzte Mal sein wird, dass wir diese Kostüme tragen, diese Songs spielen, diese Choreographie tanzen, und dann ‚Goodbye‘ zur ‚Reputation Stadium Tour‘ sagen werden“, schrieb Taylor zu einer Reihe von Momentaufnahmen der Tour auf Instagram. Kein Wunder, dass es der Sängerin schwerfällt, Abschied von ihrem Tour-Life zu nehmen. Immerhin bestimmte das jetzt ein halbes Jahr lang nahezu ihr komplettes Leben! Dass es jetzt plötzlich damit vorbei sein soll, kann sich die Blondine nur schwer vorstellen…

Taylor Swift wird ihre Fans vermissen

Doch was sie neben ihrer Performance auf der Bühne am meisten vermissen wird, ist die Nähe zu ihren Fans. „Danke, an alle, die gekommen sind. Ihr habt unser Jahr erhellt!“, schrieb Taylor im Namen ihrer ganzen Crew zu den Erinnerungs-Pics auf Insta. Nicht nur die Sängerin selbst, sondern auch die Fans sind sicher traurig darüber, dass die „Reputation“-Tour jetzt zu Ende geht. Aber sie gönnen ihrem Star die Pause jetzt natürlich auch. Denn die hat Taylor Swift mehr als verdient!

Das könnte dich auch interessieren: