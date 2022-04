Taddls Geheimnis: Wird er jetzt Vater?

Seine Passion macht ihn erfolgreich

Seit seiner Jugend steht Taddl bereits in der Öffentlichkeit. Er gehörte neben Bibi, Julian, Dagi Bee und "Der Gang" zu den ersten großen Nummern auf der Videoplattform YouTube. Mit der Gruppe "Dat Adam" machten sich T und seine beiden Bandkollegen dann einen Namen in der Musik-Branche. Ihre Kunst war aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Auch heute machen Taddl und Ardy immer noch zusammen Musik, sind Geschäftspartner und beste Freunde. Mehr sogar. Die beiden (sowie Luna Darko und ihr Sohn Aiden) sind über die Jahre eine kleine und süße Familie geworden. In unzähligen Streams und Social-Posts teilte Taddl immer offen und ehrlich seine Meinung zu verschiedenen Themen. Unter anderem auch die Schwierigkeit, die "perfekte" Beziehung zu finden, sich selbst nicht zu verlieren und den Gedanken über eigenen Nachwuchs. Wenn es eine Sache auf dieser Welt gibt, die der Musiker nämlich bedingungslos liebt, dann ist es sein kleiner Neffe Aiden. Seit der Geburt des Kleinen erzählte er öfters, dass es ihn auch sehr erfüllen würde, irgendwann einmal selbst Vater zu werden. Passiert das nun schneller als gedacht? T droppte nun etwas, was seine Fanbase nämlich komplett verwirrte …

Wird T bald Daddy?

Vor wenigen Stunden postete der Rapper eine 8-sekündige Sprachmemo mit einem "❤️", die die Fans komplett verwirrte. Aber was ist zu hören? Vermutet wird, dass es sich um einen Herzschlag handelt. Der Sound erinnert stark an Herztöne eines Babys bei einer Ultraschalluntersuchung. Aber kann das sein? Wird Taddl wirklich Vater? Über sein Liebesleben hat der 27-Jährige noch nie viel verraten. Ob er aktuell in einer Beziehung ist, weiß man nicht. Vor ca. zwei Wochen hat er jedoch ein Selfie auf Insta hochgeladen, welche eine Hand auf seiner Brust zeigt (siehe Bild oben). Einige Fans vermuten, dass es sich hierbei nicht um seine eigene Hand, sondern um die Hand eines Girls handelt. Hmm, erst das Bild und nun eine mysteriöse Sprachnotiz eines vermeintlichen Herzschlags, ohne Kommentar und ohne jegliche Erklärung dazu? Vielleicht ist das Taddls Weg, seinen Fans und Followern zu sagen: Ich bin vergeben, glücklich und gerade dabei meine eigene kleine Familie zu gründen!

* Affiliate-Link