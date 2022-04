Taddl droppt Geheimnis: Er hat sich mit seiner Freundin verlobt!

Wird Taddl bald Vater?

Vor wenigen Tagen postete der Rapper eine 8-sekündige Sprachmemo mit einem "❤️", die die Fans komplett verwirrte. Aber was ist zu hören? Vermutet wird, dass es sich um einen Herzschlag handelt. Der Sound erinnert stark an Herztöne eines Babys bei einer Ultraschalluntersuchung. Aber kann das sein? Wird Taddl wirklich Vater? Über sein Liebesleben hat der 27-Jährige bisher nie so viel verraten. Vor ca. zwei Wochen hat er ein Selfie auf Insta hochgeladen, das die Fanbase stutzig machte. Man sah eine Hand auf seinem Oberkörper, aber einige Fans vermuten, dass es sich hierbei nicht um seine eigene Hand, sondern um die Hand eines Girls handelt. Und sie hatten recht! Denn nur einige Zeit später veröffentlichte T das erste gemeinsame offizielle Instagram-Bild seiner neuen Liebesbeziehung! Und die Gerüchte, dass Taddl bald Vater wird, haben sich mit einer Aussage seiner Liebsten noch mehr zugespitzt …

T macht seiner Freundin einen Antrag 💍

Dank Social-Media weiß man schon so einige Dinge über Taddl's Freundin. Besser gesagt Verlobte! Taddl himself hat dies per Insta-Feed-Post verkündigt. Sie ist 27 Jahre alt, heißt Linda, sie ist selbstständige Tätowiererin und sie kommt aus der Nähe Bochums. Ab Anfang Mai wird sie auf der portugiesischen Insel Madeira leben. Zusammen mit T. Den Post, dass sie auswandern wird, stellte sie im Januar 2022 online. Wie lange die beiden schon zusammen sind, weiß man nicht. Und Taddl geht noch einen Schritt weiter. Obwohl er, wie gesagt, sonst sein Privatleben sehr privat hält, teilt er in den vergangenen Tagen wirklich sehr viele Details! Und auch Taddls Verlobte steht schon etwas länger in der Öffentlichkeit und teilt so einiges mit ihren Followern. Sie postete auf ihrem Profil, dass sie erst wieder ab Mitte 2023 Termine für Tattoos annehmen wird. Sie schreibt: "Aus privaten Gründen mache ich eine kleine Pause vom Tätowieren und widme mich nun dem Lauf der Dinge." Okay, das heizt die Gerüchteküche auf jeden Fall nochmals an! Es könnte sich bei der Herzschlag-Sprachnotiz also wirklich um die Herztöne eines Babys handeln! Es bleibt spannend. Wir wünschen T und seiner Verlobten auf jeden Fall nur das Beste! 🥰

