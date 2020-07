Symbole als Zeichen für die Liebe

Es gibt wirklich kaum etwas Schöneres, als das Gefühl verliebt zu sein. Wenn einem jemand wichtig ist, gesteht man ihm/ihr seine Liebe meistens mit nur drei einfachen Worten: Ich liebe dich. Dabei gibt es viele Sätze, die noch mehr bedeuten als "Ich liebe dich", wenn man jemandem seine Liebe beweisen will. Mit Worten kann man eben ziemlich viel ausdrücken. Auch wenn es mit Abkürzungen, Emojis und Co. über WhatsApp und andere Social-Media-Kanäle viel einfacher geworden ist, seine Liebe in kurze Worte oder Bilder zu packen. Fluch und Segen, denn es hat unsere Kommunikation zwar einfacher gemacht, aber es macht uns auch bequemer. Dabei gibt es viele kreative, verrückte und süße Liebesbeweise, die man seinem Freund oder der Freundin machen kann. Egal wie du deinem Schatz deine Gefühle gestehst, meistens sind dabei Symbole der Liebe zu finden. Egal ob auf Karten, Klamotten, in Filmen, als Emojis oder Deko – überall findet man sie. Herz mit Pfeil, Rosen, Tauben, Ringe oder die klassische rosarote Brille. Wir sehen diese Liebessymbole täglich, aber wissen oft gar nicht, was sie wirklich bedeuten. Das wollen wir jetzt ändern …

Herz mit Pfeil, Wolke 7, Rosen & Co.: Was bedeuten die Symbole der Liebe?

Na, habt ihr euch auch schon diese Fragen gestellt: Wer ist dieser Amor und wieso sind zum Valentinstag überall Herzen mit Pfeil zu sehen? Was hat es mit den Turteltauben auf sich und wieso schwebt man auf Wolke 7 und hat die rosarote Brille auf, wenn man verliebt ist? Auch wenn wir diese Symbole für Liebe bis heute noch benutzen, haben sie ihren Ursprung meistens aus alten Erzählungen und Mythen. Andere haben sich mit der Zeit einfach in unserem Leben etabliert. Welche Herkunft und Bedeutung die jeweiligen Symbole haben, erfährst du in unserer Galerie. Vielleicht inspiriert dich das ein oder andere Symbol ja dazu, deinem Schwarm zu zeigen, wie viel er/sie dir bedeutet. In unserem Psychotest findest du außerdem heraus, ob dein Schwarm auch wirklich auf dich steht.

