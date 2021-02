Es gibt Dinge, die jedes Pärchen kennt. z.B.: Das man jemanden vermisst, wenn man eine glückliche Fernbeziehung führt oder das irgendwann der Alltag einkehrt. Doch es gibt für alles eine App und für Pärchen gibt es sogar extra Pärchen-Apps. Ist das nicht cool? Welche besonders beliebt und angesagt sind und welche Games ihr beiden zocken könnt, verraten wir dir jetzt. ⤵️

Online Game: "Happy Couple"

Du willst wissen, wie dein Schwarm tickt? Mit der App „Happy Couple“ kannst du das jetzt auschecken. Sie funktioniert nämlich wie ein Quiz. Sie verfügt über 1200 Fragen, die du deinem Auserwählten stellen kannst. Hier hat man nicht nur die Möglichkeit herauszufinden, ob man sich gut genug kennt, sondern lernt auch neue Sachen übereinander. (Kostenlos; für iOS und Android)

Die Quiz-App für Pärchen PR

Online Liebe: "Between"

Ideal für Fernbeziehungen. Die hübsch gestaltete App "Between" zeigt das Wetter in euren beiden Städten an, bietet eine romantische Timeline zum runterladen und einen Countdown bis zum nächsten Date! Sooo romantisch. (Kostenlos; für iOS und Android)

Perfekte App für eine Fernbeziehung PR

Online Game: "Talk2you"

Für Paare, die sich gerne noch besser kennenlernen möchten. Über 500 tiefgründige Fragen bringen die unterschiedlichsten Gesprächsthemen auf. Macht euch also einen schönen Abend mit ganz viel gemeinsamer "Quality time"! 💕 (Kostenlos; für iOS und Android)

Lustiges Game für Paare PR

Online Liebe: "Couplete"

Die Pärchen-App "Couplete" hat viele verschiedene Funktionen für Nah- und Fernbeziehungen wie z.B. ein privater Messenger. Auch die Einrichtung eines Pärchen-Sperrbildschirms gelingt mit der App im Handumdrehen. Echt romantisch sindgemeinsame Pärchen-Kalender ist die Möglichkeit eine geteilte To-Do-Listen anzulegen und diese in Echtzeit zu ergänzen. Als Wunsch-To-Do´s findet man ganz viele Sachen die man für das nächste Wiedersehen planen kann, wie Konzerte, ein romantisches Dinner im Restaurant. Indem man neue To-Do's in die Wunschbox einträgt, lassen sich Pläne für das nächste Treffen schmieden. Auch dabei: Eine Liebesbriefe-Funktion. Um es etwas more special zu machen, lassen sich die Liebesbriefe versiegeln. So muss der Partner erst eine bestimmte Aufgabe meistern, bevor man die Liebesbotschaft öffnen kann. (Kostenlos; für iOS und Android)

Eine Pärchen-App mit vielen Funktionen PR