"Sweet Tooth" Staffel 2: Ausblick und alle wichtigen Infos

"Sweet Tooth": So krass ist Staffel 1!

Mit nur acht Folgen überzeugt die Netflix-Serie "Sweet Tooth" alle seine Zuschauer*innen. Nach der Premiere am 4. Juni 2021 hielt sich die Fantasyserie mehrere Tage unter den Top 10 der Netflix-Charts: und das weltweit. Grund dafür ist neben den krassen Animationen auch die abgefahrene Handlung. Rund 60 Millionen Haushalten erreichte der Streamhit innerhalb der ersten vier Wochen.

"Sweet Tooth": Was passiert in Staffel 1?

Die Grundidee stammt aus der gleichnamigen DC-Comicreihe von Autors Jeff Lemire. Er erschuf eine Welt, in der ein Großteil der Menschheit durch eine Seuche, genannt „The Sick“, ausgelöscht ist. Aus unerklärlichen Gründen kommen zur gleichen Zeit zahlreichreiche Mischwesen zur Welt – Bilder von Babys mit Fell, Hörnern oder Schnäbeln schocken die Zuschauer*innen und bezaubern sie gleichzeitig. In dem Glauben, die Kinder seien die Ursache und Überträger des Virus, werden sie gejagt und gefürchtet. Allen voran ist die brutale Miliz namens „The Last Men“, die Antagonisten der Geschichte. Ihre Mission: die Ausrottung der Hybride.

Wie echt - mit der Liebe zum Detail wurden die Zuschauer*innen in den Bann der Hybride gezogen. Geoffrey Short /Netflix



Im Zentrum der Geschichte ist Gus (gespielt von Christian Convery), ein kleiner Junge, halb Hirsch, halb Mensch. Während die Menschheit im Chaos versinkt, wächst Gus mit seinem Vater in einem abgelegenen Ort im Wald auf – abgeschottet von der Welt und in Sicherheit. Doch zehn Jahre nach der Pandemie stirbt nun auch sein Vater an der Seuche und der Halbwaise macht sich auf die Suche nach seiner Mutter Birdie (Amy Seimetz). Auf seiner Reise begegnet er dem Herumtreiber Tommy Jepperd (Nonso Anozie) aka Big Man. Gemeinsam stürzt sich das Gespann in ein Abenteuer auf der Suche nach Gus Herkunft.

"Sweet Tooth": Wie endet Staffel 1? ACHTUNG: Spoiler

Während das Abenteuer von Gus und Jepperd immer mehr Fahrt aufnimmt, spielt sich parallel dazu ein weiterer wichtiger Handlungsstrang ab.

Der Arzt Dr. Singh (Adeel Akhtar) versucht verzweifelt, seine infizierte Frau Rani (Aliza Vellani) zu retten. Während er an dem Heilmittel forscht, wird klar, was er dafür braucht: Eine Zutat, die nur den Hybridkindern entnommen werden kann.

Als die Last Men das Reservat der Mischwesen von Therapeutin Aimee (Dania Ramírez) aufspüren und alle Hybridkinder dort gefangen nehmen, gehören Dr. Singh Zweifel der Vergangenheit an: Der Essex County Zoo und die dort gefangenen Kinder sollen jetzt seinen Experimenten dienen.

An diesem Punkt kreuzen sich die zwei Handlungsstränge: Gus wird von der Miliz gefangen genommen und in die provisorische Einrichtung im Zoo gebracht. Die letzte Hoffnung der Kinder ist die Therapeutin Aimee und der Herumtreiber Jepperd.

"Sweet Tooth": Wann kommt Staffel 2?

Nach diesem Cliffhanger wird schnell klar: Da muss eine Staffel zwei folgen. Und so ist es auch. Am 29. Juli folgte die offizielle Bestätigung via Twitter: „IT'S OFFICIAL: #SweetToothSeason2 findet offiziell statt“. Doch ein Startdatum seitens Netflix ist noch nicht bekannt. Laut des britischen Nachrichtenportals Express ist die Premiere der zweiten Staffel von „Sweet Tooth“ auf den 3. Juni 2022 angesetzt. Die Quelle ist jedoch unklar. Auffällig ist allerdings, dass die erste Staffel genau einen Tag später ihr erstes Jubiläum feiern würden.

"Sweet Tooth": Was passiert in Staffel 2?

Da sich die Serie sehr stark an den Comics orientiert, lässt sich eine gute Prognose über den weiteren Handlungsverlauf stellen. Autor Lemire hat durch seine mehrteilige Comicreihe einiges an Input geschaffen. Die Fans aus dem Netz setzte jetzt alle Hoffnung auf Gus Mama Birdie, die auf ihrer Forschungsstation in der Arktis vielleicht ein Medikament entwickelt, für das die Hybrid-Kinder nicht missbraucht werden müssen. Außerdem wollen wir natürlich wissen, was der Ursprung des Virus ist und wie es zu den Mutationen kam. In den Comics wird diese Info in Ausgabe 26 gelüftet. Ob die Serienmacher es dem Gleichtun ist unklar.

Wer es nicht mehr abwarten kann, der sollte ein Blick in die Comicbände von Autors Jeff Lemire werfen. (Link zu Amazon) Für alle anderen heißt es abwarten, bis wir wieder gebannt vor dem Fernseher sitzen können.

