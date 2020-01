Superstar gesteht: „Ich habe ein Kind!”

Megastar SIA offen wie nie

Sie wurde durch ihre hammer Stimme und Songs wie "Chandelier" bekannt. Langezeit versteckte sie ihr Gesicht jedoch hinter einer Perücke. Mittlerweile wissen wir zwar, wie Superstar SIA aussieht, über ihr Privatleben ist jedoch kaum etwas bekannt. Das änderte sie jetzt in einem Interview mit GQ. Darin haute sie einfach mal den Fakt raus, dass sie mit Musiker-Kollege Diplo eine Sex-Freundschaft hat. Ihre Scheidung von Filmproduzenten Erik Anders Lang hat sie scheinbar ziemlich mitgenommen. Deshalb schrieb die 41-Jährige Diplo: "Hey, hör mal zu, du bist einer von fünf Menschen, die mich sexuell anziehen, und jetzt, wo ich mich entschlossen habe, für den Rest meines Lebens Single zu sein, und ich gerade einen Sohn adoptiert habe, habe ich keine Zeit für eine Beziehung ... Wenn du Interesse an unverbindlichem Sex hast, sag Bescheid!" Seitdem geht bei den beiden eben was. Richtig cool und ehrlich! Ein Paar werden die Stars jedoch wohl nicht. ABER: Wait what?!😳

Die Star-Sängerin hat ein Kind adoptiert

Klar, ist die Tatsache, dass Superstar SIA und Diplo was am Laufen haben mega interessant. In ihrer Message verrät sie aber noch ein ganz anderes Detail. Nämlich, dass sie jetzt ein Kind hat. Nachdem sie eine Doku über Pflegekinder in den USA gesehen hatte, entschied sie sich eines der gezeigten zu adoptieren. Sie tweetete sogar: "Hey Dasani von 'Foster', Ich würde dich gerne adoptieren. Wir versuchen gerade, dich ausfindig zu machen und mein Zuhause überprüfen zu lassen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du bei mir ein Zuhause hast." Den Post löschte sie kurz darauf wieder, ihre Entscheidung zu adoptieren stand aber fest. Und so ist SIA jetzt Mama eines Sohnes. Süße Kinderfotos wie von anderen Stars werden wir aber vermutlich nicht bekommen, da sie ihren Kleinen bestimmt schützen möchte.

