Kinder können wirklich grausam sein. Besonders Miley Cyrus war im Kindergarten richtig böse und hat Hailey Bieber gemobbt.

Hailey Baldwin: Mobbingopfer von Miley Cyrus

Hailey Bieber, geborene Baldwin, wurde als Kind von Miley Cyrus gehänselt. Das Model und die Sängerin konnten sich als Kinder ganz und gar nicht leiden. Trotzdem mussten die Mädels viel Zeit miteinander verbringen, denn die Eltern waren sehr gut miteinander befreundet. Obwohl Hailey vier Jahre jünger ist als Miley, wurde sie regelmäßig von ihr gestichelt. Diese Geschichte kam während der Folge von Carpool Karaoke, bei der sie mit Kendall Jenner zu dritt den Song "Party In The U.S.A." von Miley singen ans Licht. "Ich kenne dich, seit du elf bist", sagt Hailey zu Miley. Die Sängerin war damals die beste Freundin von Hailey älterer Schwester Alaia. "Ich war böse zu ihr. Hätte sie mit uns spielen wollen, mit mir und Alaia, dann hätten wir sie aus dem Raum gesperrt." Also haben sich Alaia und Miley tatsächlich gegen die kleine Hailey verbündet. Mittlerweile kann die Frau von Justin Bieber darüber lachen: "Miley war der schlimmste Troll. Sie hat mich auf das Showbiz vorbereitet!"

Miley Cyrus: Sie hasst Kinder

"Ich mag keine Kinder", verriet Miley Cyrus 2014 im Interview mit dem W Magazine. Die Sängerin begründet diese Aussage folgendermaßen: "Ich mag sie nicht, weil ich damals mit zu vielen Kindern zusammen war. Sie sind so verdammt gemein. Manchmal höre ich Kinder mit ihren Eltern reden und würde ihnen gerne eine Backpfeife geben." Da spricht Miley wohl von sich selbst, denn die Mobbing-Aktionen gegen Hailey waren auch nicht gerade die feine Art. Naja, mittlerweile verstehen sich die Girls wieder prächtig und wir sind und sicher, dass Miley ihre Meinung über Kinder garantiert ändern wird. Spätestens, wenn sie ihre Eigenen hat.

Das könnte dich auch interessieren: